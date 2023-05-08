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AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda sezon Çanakkale'de açıldı

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda sezon Çanakkale'de açıldı

Otomobil sporlarında AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, Çanakkale'de gerçekleştirildi.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 2023 sezonunun ilk tırmanma yarışı, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla Biga ilçesinde yapıldı.

Takımlar birinciliğini bu yıl kurulan Atış Motorsports'un elde ettiği yarışta, kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Kategori 1: 1. Sevcan Sağıroğlu, 2. Özgür Şenyüz, 3. Cafer Talha Yılmaz

Kategori 2: 1. Buğra Can Kılıç, 2. Tuncer Sancaklı, 3. Engin Apaydın

Kategori 3: 1. Refik Bozkurt, 2. Burak Başlık, 3. Murat Soyçopur

Kategori 4: 1. Sinan Soylu, 2. And Sunman, 3. Cem Yudulmaz

Kategori 5: 1. Ertekin Tekneci, 2. Ömer Mert Örs, 3. Burak Söğüt

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