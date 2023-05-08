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Putin, bu yıl Moldova liderine 9 Mayıs Zafer Bayramı mesajı göndermedi

Putin, bu yıl Moldova liderine 9 Mayıs Zafer Bayramı mesajı göndermedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı için bu yıl Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu’ya tebrik mesajı göndermedi.

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Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 78. yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan liderlerinin yanı sıra sözde Abhazya ve Güney Osetya liderlerine tebrik mesajları gönderdi. Putin, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'ya tebrik mesajı göndermedi.

Moldova ve Gürcistan vatandaşlarını ayrıca kutlayan Putin’in geçen yıl mesaj gönderdiği Ukrayna halkına bu yıl mesaj göndermemesi de dikkat çekti.

Kutlama mesajında Nazi işgalcilerini yenen ve ana vatanlarının özgürlüğünü savunanlara derin saygı ve şükranlarını sunduklarını belirten Putin, "Nazilerin, suç ortaklarının ve mevcut ideolojik mirasçılarının gerekçelerinin yanı sıra Büyük Vatanseverlik Savaşı hakkındaki tarihsel gerçeğin çarpıtılmasını önlemek için babalarımız ve büyükbabalarımız tarafından miras kalan dostluk ve karşılıklı yardım geleneklerini kutsal bir şekilde korumak bugünkü ahlaki görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Putin, liderlere mesajında, Büyük Zafer'in manevi mirasının ülkeler ve halklar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve verimli şekilde gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

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