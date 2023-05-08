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Dolar 19,50 lira seviyesinde! Seçim sonrası için çılgın dolar tahmini

Dolar 19,50 lira seviyesinde! Seçim sonrası için çılgın dolar tahmini

Kritik seçim haftasına girdik. Yatırımcılar işlem yapıp yapmamak arasında kararsız kalırken, dolar için de seçim sonrasına yönelik tahminler yapılıyor. Son dolar kuru tahmini Bloomberg'ten geldi.

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8 Mayıs 2023 serbest piyasada 19,5000 liradan alınan dolar 19,5020 liradan satılıyor.  Cuma günü doların satış fiyatı 19,4980 lira olmuştu. 

Bloomberg'in alım satım opsiyon fiyatlamalarından yaptığı hesaplamalara göre, türev işlemciler dolar/TL'nin üçüncü çeyrek sonunda 26 seviyesine yükselmesini muhtemel görüyor.

Commerzbank stratejisti Ulrich Leuchtman, pazartesi günü yayımladığı bir notta, Türk lirasında önemli bir düşüş yaşanabileceğini belirtti. Leuchtman, resmi döviz kurlarının suni desteğinin giderek zayıflayacağını ve daha uzun süre sürdürülmesinin imkansız olacağını ifade etti. 

Son bir yılda yüzde 23 düşerek tarihi düşük seviyelere gerileyen lirada yaşanacak bir düşüşün, diğer gelişmekte olan ülkeler üzerinde bir domino etkisi yaratması beklenmiyor. Leuchtman, Türk para politikasının hatalarının diğer ülkelerde tekrarlanmadığını belirterek, "Bu çok özel para politikasının başarısızlığının merkez bankalarının çok farklı davrandığı diğer para birimlerine nasıl bulaşacağını hayal etmekte zorlanıyorum" dedi.

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