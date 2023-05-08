Dünya Etnospor Konfederasyonunun "Bahçemde Şenlik Var" etkinlikleri başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporlar ile oyunların yayılması ve sürdürülebilirliği amacıyla düzenlediği "Bahçemde Şenlik Var" temalı etkinlik serisi Ümraniye Millet Bahçesi'ndeki organizasyonla başladı.

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Dünya Etnospor Konfederasyonundan yapılan açıklamaya göre aileler ve çocuklar, geleneksel sporlar ve oyunların içinde bulunduğu "Bahçemde Şenlik Var" etkinliğinde okçuluk, binicilik, mas güreşi, mangala, ok savaşları, dokuztaş ve ıhlamur baskı atölyesi gibi aktivitelere katılıyor.

Etkinlikler, İstanbul’un çeşitli millet bahçelerinde gerçekleşmeye devam edecek. Katılımcılar, bu etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek.