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Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde de provokasyon girişimi! "Memur bey, götürün"

Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde de provokasyon girişimi! "Memur bey, götürün"

Dün Erzurum'daki mitingine taşlı saldırı düzenlenen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Konya'daki mitinginde de bir kişi provokasyon girişiminde bulundu. 

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Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'daki olayların ardından Konya'da halkla bir araya geldi.

İmamoğlu’nun mitinginde bir kişi provokasyon girişiminde bulunurken, İmamoğlu'nun "Memur Bey, provoke eden arkadaşı götürün, orada muhafaza etmeyin!" sözleri üzerine söz konusu kişi polis aracına alındı.

Mitingdeki kalabalık provokasyon girişimini yuhalarken İmamoğlu, "Sakın cevap vermeyin, beni dinleyin" çağrısında bulundu. 

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