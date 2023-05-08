Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşandı! Adliye girişi kameralardan kaçamadılar
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 8 aylık evliliklerini bitirdi. Geçtiğimiz haftalarda boşanma kararları çok konuşulan ünlü çift bugün tek celsede boşandı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanmaya geldikleri sırada ayrı ayrı görüntülendi.
Ekranların ünlü ve başarılı oyuncularından Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
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Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kara bulutlar dolaşmaya başlayan çift, 8 ay sonra boşanma kararı aldı.
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Dikkat çekmemek için Adalar Adliyesi'nde boşanacak olan çift, adliyeye ayrı ayrı geldi.
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
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