BIST 4.537
DOLAR 19,50
EURO 21,53
ALTIN 1.267,38
HABER /  SPOR

ÜNİLİG Atletizm Türkiye Şampiyonası bitti. İşte şampiyon üniversiteler

ÜNİLİG Atletizm Türkiye Şampiyonası bitti. İşte şampiyon üniversiteler

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Manisa’da düzenlenen ÜNİLİG Atletizm Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Abone ol

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 40 üniversiteden 152 kadın, 266 erkek sporcunun katılımıyla Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Pisti'nde yapılan ÜNİLİG Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde 101 puanla İstanbul Marmara Üniversitesi Türkiye Şampiyonu oldu. 99 puanla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ikinci, 95 puanla İzmir Ege Üniversitesi üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise 187 puanla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye şampiyonluğu elde etti. 147 puanla İstanbul Milli Savunma Üniversitesi ikinci, 142 puanla İzmir Ege Üniversitesi de üçüncü sırada yer aldı.

Manisa'da 3 gün süren ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları üniversite öğretim üyeleri tarafından verildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "İl Müdürlüğü olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek çok önemli spor tesislerine sahibiz. Bir hafta sonra 5 farklı branşta ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası ile Manisa’daki spor şöleni devam edecek. Tüm sporseverleri müsabakalara bekliyoruz" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
AB: İsrail'in Avrupa Günü resepsiyonu için görevlendirdiği Bakan'ın görüşlerini desteklemiyoruz
AB: İsrail'in Avrupa Günü resepsiyonu için görevlendirdiği Bakan'ın görüşlerini desteklemiyoruz
14 Mayıs seçimlerinde kaç seçmen ilk kez oy kullanacak resmi rakam açıklandı
14 Mayıs seçimlerinde kaç seçmen ilk kez oy kullanacak resmi rakam açıklandı
Fenerbahçe'de flaş gelişme: Ali Koç, Jorge Jesus ile bir araya geldi! Ayrılık kararı...
Fenerbahçe'de flaş gelişme: Ali Koç, Jorge Jesus ile bir araya geldi! Ayrılık kararı...
Yeni Türk zırhlı aracı AKREP II seri üretime hazırlanıyor
Yeni Türk zırhlı aracı AKREP II seri üretime hazırlanıyor
Putin, bu yıl Moldova liderine 9 Mayıs Zafer Bayramı mesajı göndermedi
Putin, bu yıl Moldova liderine 9 Mayıs Zafer Bayramı mesajı göndermedi
Dolar 19,50 lira seviyesinde! Seçim sonrası için çılgın dolar tahmini
Dolar 19,50 lira seviyesinde! Seçim sonrası için çılgın dolar tahmini
Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu
Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu
AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda sezon Çanakkale'de açıldı
AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda sezon Çanakkale'de açıldı
Özel sektör çalışanları da 15 Mayıs'ta tatil mi? Seçim tatili kimlere var?
Özel sektör çalışanları da 15 Mayıs'ta tatil mi? Seçim tatili kimlere var?
Kilis’te DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Kilis’te DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Interpol: Avrupa ülkeleri teşkilatın veri tabanlarını 3,5 milyardan fazla kez arattı
Interpol: Avrupa ülkeleri teşkilatın veri tabanlarını 3,5 milyardan fazla kez arattı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den düve alım desteği açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den düve alım desteği açıklaması