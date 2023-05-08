Peugeot Türkiye'deki en yüksek satış sayısına ulaştı

Peugeot Türkiye, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaşarak geçen ay 6 bin 309 adet satışla yüzde 6,5'lik pazar payına ulaştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 4 ayında 24 bin 503 adetlik satış ve yüzde 7,3'lük pazar payıyla satış hacmini hızla genişleten Peugeot Türkiye, 2023 sonu için belirlediği 57 bin adetlik satış hedefine yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

İlk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3'lik büyüme yaşanan Türkiye otomotiv pazarının da üzerinde bir performansa ulaşan Peugeot Türkiye, söz konusu dönemde satışlarını yüzde 166,5 artırarak 2023 sonu için belirlediği 57 bin adetlik satış hedefi için büyük bir adım daha atmış oldu.

Pazara sunulduğu günden itibaren büyük beğeni kazanan C-HB modeli 308, yılın ilk 4 ayında segmentinde 3. sırada yer aldı.

Ocak-Nisan 2023'te 18 bin 226 adetlik satış ve yüzde 7,2'lik pazar payıyla binek araçta 4. sıranın sahibi olan Peugeot Türkiye, hafif ticari araçtaki atılımının da sonuçlarını almaya devam ediyor.

Yılın ilk 4 aylık döneminde 6 bin 277 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Peugeot Türkiye, yüzde 7,8'lik payla hafif ticari araç pazarının 3. markası oldu.

Markanın hafif ticari araç pazarında dengeleri değiştiren modeli Rifter, Nisan 2023'ü "sınıf lideri" olarak tamamladı.

"Tüm modellerimiz tüketicilerden yoğun ilgi görüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, tüm modellerin tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"2008, 3008, 5008 ve 408 modellerimizden oluşan SUV ürün gamımız, ilk 4 aylık dönemde de liderliği kimseye bırakmadı. Ticari araç pazarında da ilk 3 marka arasında yerimizi koruduk ve yıl sonu hedefimize sadık kalmaya devam ettik. 2023 yılı için belirlediğimiz 57 bin adetlik satış hedefimize, ilk 4 aylık dönemde ulaştığımız 24 bin 500 adedin üzerindeki satış rakamıyla bir adım daha yaklaştık. Peugeot Türkiye ailesi olarak, tüketicilerin yoğun ilgisine karşılık verebilmek ve daha fazla araç getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Peugeot Türkiye olarak SUV pazarındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Tüm planımızı, yıl sonunda 57 bin adetlik satışı aşmak üzerine yapıyoruz. Hedeflediğimiz bu satışın yarısından fazlası SUV olacak. Yeni 408'in katılımıyla 4 farklı modelde SUV sunabilen bir marka haline dönüştük. İlk 4 aylık dönemde 14 bin 268 adet SUV satışına ulaştık ve yüzde 12,4’lük payla zirvedeki yerimizi koruyoruz. SUV 3008 modelimiz, yılın ilk 4 aylık döneminde elde ettiği 7 bin 204 adetlik satışla yüzde 10,5 paya ulaştı ve Türkiye’nin en çok tercih edilen 3’üncü SUV modeli oldu. B-SUV pazarındaki sportif modelimiz 2008 ise segmentinde liderliği kimseye bırakmamaya devam ediyor. Geniş ailelerin en sevdiği modellerden 5008 ile de D-SUV'daki iddiamızı sürdürüyoruz."