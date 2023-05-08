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Ezgi Mola kiminle evleniyor, sevgilisi kim? Mustafa Aksakallı kimdir, ne iş yapıyor?

Ezgi Mola kiminle evleniyor, sevgilisi kim? Mustafa Aksakallı kimdir, ne iş yapıyor?

Birçok film ve dizide rol alan ekranlarından sevilen ismi Ezgi Mola bu akşam sadece 14 kişinin katılacağı bir törenle Mustafa Aksakallı ile evlenecek. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Oğulcan Engin yapacağı öğrenildi. Peki Ezgi Mola'nın evleneceği Mustafa Aksakallı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Son olarak Masumlar Apartmani dizisinde Safiye rolü ile akıllara kazınan 40 yaşındaki başarılı oyuncu Ezgi Mola muradına eriyor ve bu akşam sevgilisi Murat Aksakallı ile evleniyor. Ezgi Mola, dört yıldır ilişki yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile bugün nikah masasına oturuyor. Törene sadece 14 kişi davetli. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Oğulcan Engin olacak.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola (40) ile dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı (38) bugün evleniyor. Çift, aile arasında gerçekleşecek bir törenle dünyaevine girecek.

Corona virüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan çift pandemi nedeniyle evlilik planlarını ertelemişti.

Mola ve Aksakallı'nın sade nikah törenine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişinin katılacağı öğrenildi. 

Mustafa Aksakallı kimdir?

Mustafa Aksakallı bir işletmecidir. İzmir'de çeşitli bölgelerde mekan işletmeciliği yapmaktadır.

Aynı zamanda Kuşadası'nda da lüks bir eğlence yerinin de işletmeciliğini yaptığı bilinmektedir.

Son olarak Ezgi Mola'yla birlikte yeni bir mekan açarak ortak olmuşlardır. Alaçatı'da bulunan bu mekanın ismiyse Boop'tur.

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