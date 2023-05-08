Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de konuştu: 14 Mayıs sabahı bunların limona ihtiyacı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de açıklamalarda bulundu. Seçimlerin önemine bir kez daha dikkat çeken Erdoğan, "Edirne türküsünde ne var ayılana gazoz bayılana limon 14 Mayıs sabahı bunların limona ihtiyacı olacak. Bunların sokağa attığı limonları bunlar için hazırlayalım." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli'nin ardından Edirne'ye geçti. Burada vatandaşlarla buluşan Erdoğan alanda 25 bin kişi olduğunu açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'daki mitingi sırasında kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradığını ifade etti. Mitinge katılan vatandaşlardan bazıları yaralanırken, olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de bu saldırı vardı.

Erdoğan: Kendi provokasyonlarıyla olay çıkartıp utanmadan..."

İsim vermeden Edirne'den muhalefete yüklenen Erdoğan, "Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Her partinin temsilcisinin yer aldığı heyetlerin gözetimindeki çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye çalışıyorlar. Teknolojik imkanların böyle geliştiği dönemde bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. İste dün İstanbul'u gördünüz, 1 milyon 700 bin insan Atatürk Havalimanı'ndaydı. Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler, ezeli ve edebi kardeşliğimize leke süremeyecekler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kimine bakanlık sözü kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler"

CHP miting yapıyor bölücü örgüt sempatizanları ne diyor dişe diş kana kan diye slogan atıyor. Bölücü terör örgütünün elebaşı çıkıp bay bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Selo cezaevinden destek mesajları yağdırıyor. Her gün bir yabancı dergide, gazetede aleyhimize haberler yapılıyor. Bölücülere 'siz kim oluyorsunuz bize oy istiyorsunuz?' diyeni duydunuz mu? Yabancı medyaya dönüp bizim seçimimizden size ne diyeni gördünüz mü? Kimine bakanlık sözü kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı'nın kapısını kırıp dışarı çıkartacaklarmış, Selo'yu dışarı çıkartacaklarmış. Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece hakkı, hukuku size teslim etmeyeceğiz. Kimine savunma sanayi projelerini bitirme sözü vermişler.

"Dün 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı"

Atatürk Havalimanı'nı ABD'lilere devretme sözü vermişler. Dün Atatürk Havalimanı nasıldı. 1 milyon 700 bin kişi oradaydı. Dünkü İstanbul mitingini gördünüz.

"14 Mayıs sabahı bunların limona ihtiyacı olacak"

14 Mayıs'ta Edirne'nin de bu kumar masasına hak ettiği cevabı sandıkta vereceğini inanıyorum. Edirne türküsünde ne var ayılana gazoz bayılana limon 14 Mayıs sabahı bunların limona ihtiyacı olacak. Bunların sokağa attığı limonları bunlar için hazırlayalım. Şimdiden çamura yatmaya başladılar. Teknolojik imkanların geliştiği dönemde bu numaralar bayatladı. Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar. Edirne'de karşımda 25 bin kişi var. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkın. Telefon rehberinizi karıştırıp 5-10 ahbabınızı arayarak selamımla desteğini istemenizi istiyorum.

"Edirne- İstanbul 1 buçuk saate inecek"

Edirne'ye 46 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 965 adet yeni derslik inşa ettik. Yükseköğretim yurt binaları açtık. 41 spor tesisi kazandırdık. Kapıkule Hızlı Treni'nin yapımı etaplar halinde devam ediyor. Edirne halkalı 4 saatten 1 buçuk saate inecek.