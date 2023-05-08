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Avusturya nüfusunun yüzde 15’inin alkol sorunu var!

Avusturya nüfusunun yüzde 15’inin alkol sorunu var!

"Avusturya Diyalog Haftası-Alkol" inisiyatifi, ülke nüfusunun yüzde 15’inin alkol sorunu bulunduğunu açıkladı.

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"Avusturya Diyalog Haftası-Alkol" inisiyatifi, ülkede bir hafta sürecek alkol bağımlılığına yönelik çalışmalarının ilk gününde 2022 Epidemiyoloji Raporu’da "bağımlılıkla" ilişkili verilere dikkati çekti.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, söz konusu raporun, bağımlılıkla ilgili bölümünde, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya’da 370 bin kişinin alkol bağımlısı olduğu, yaklaşık 1 milyon kişinin hastalık boyutuna yakın oranda alkol tükettiği ve her iki verinin de ülke nüfusunun yüzde 15’ine tekabül ettiği belirtildi.

Açıklamada, toplumun içinde bulunduğu alkol sorununa dikkat çekilerek, erkeklerin kadınlara oranla 2 kat daha fazla alkol tükettiği, kadınlarda ise alkol tüketiminin Kovid-19 salgını sürecinde artış gösterdiği ifade edildi.

En çok alkol tüketenlerin 50-54 yaş aralığındaki bireyler olduğu vurgulanan açıklamada, ileri yaşlarda alkol içenlerin olası problemlere karşı daha bilinçli bir tutum sergilediği, olası bir tehlikeyi daha erken fark edebildiği belirtildi.

Açıklamada, Avusturya’da her ne kadar toplumun yüzde 15’inin alkol sorunu bulunsa da 1970’li yıllara oranla bugün daha az alkol tüketildiği kaydedildi.

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