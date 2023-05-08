New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artarak 33.715,15 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 4.136,98 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 12.231,68 puana indi.

Yatırımcılar, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini beklerken, pay piyasaları haftanın ilk işlem gününün açılışında karışık bir seyir izledi.

Dow Jones endeksindeki yükselişte bölgesel bankaların hisselerindeki toparlanma da etkili oldu. Geçen hafta sert düşüş kaydedilen bölgesel bankalardan PacWest'in hisseleri yaklaşık yüzde 20 değer kazanırken, Western Alliance'ın hisseleri de yüzde 7'ye yakın yükseldi.

Analistler, ABD'deki borç limiti açmazı konusundaki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.