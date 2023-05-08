BIST 4.527
DOLAR 19,50
EURO 21,54
ALTIN 1.268,32
HABER /  EKONOMİ

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Abone ol

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artarak 33.715,15 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 4.136,98 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 12.231,68 puana indi.

Yatırımcılar, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini beklerken, pay piyasaları haftanın ilk işlem gününün açılışında karışık bir seyir izledi.

Dow Jones endeksindeki yükselişte bölgesel bankaların hisselerindeki toparlanma da etkili oldu. Geçen hafta sert düşüş kaydedilen bölgesel bankalardan PacWest'in hisseleri yaklaşık yüzde 20 değer kazanırken, Western Alliance'ın hisseleri de yüzde 7'ye yakın yükseldi.

Analistler, ABD'deki borç limiti açmazı konusundaki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın tarafları arasında gerginlik çıktı
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın tarafları arasında gerginlik çıktı
Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan zanlı tutuklandı
Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan zanlı tutuklandı
Bilecik’te kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı
Bilecik’te kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı
Sırp suç örgütü liderinin İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
Sırp suç örgütü liderinin İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
Erzurum Emniyeti, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu yapıyor
Erzurum Emniyeti, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu yapıyor
Avusturya nüfusunun yüzde 15’inin alkol sorunu var!
Avusturya nüfusunun yüzde 15’inin alkol sorunu var!
BioNTech'in karı bu yılın ilk çeyreğinde azaldı
BioNTech'in karı bu yılın ilk çeyreğinde azaldı
Kruvaziyer "Marina" ile Bodrum'a 1182 turist geldi
Kruvaziyer "Marina" ile Bodrum'a 1182 turist geldi
En çok erkeklerde görülüyor! Bel fıtığına dikkat!
En çok erkeklerde görülüyor! Bel fıtığına dikkat!
Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de konuştu: 14 Mayıs sabahı bunların limona ihtiyacı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de konuştu: 14 Mayıs sabahı bunların limona ihtiyacı olacak
Depremden etkilenen Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır
Depremden etkilenen Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır