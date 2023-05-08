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Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan zanlı tutuklandı

Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçakla öldürdüğü annesinin cesedini elbise dolabına koyarak kaçan zanlı yakalanarak tutuklandı.

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Aynı evde yaşadığı annesi Fatma S'yi (70) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan S.S. (49), Antalya'da polis tarafından yakalandı.

İlçeye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.S'nin ifadesinde, eski eşiyle ilgili ithamlarda bulunması nedeniyle annesiyle tartıştıklarını ileri sürdüğü öğrenildi.

Tartışma sırasında annesinin yüzüne birkaç tokat attığını iddia eden zanlının, "Daha sonra mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak benim odamın kapısının girişine geldi ve 'ya sen ya ben' diyerek bıçağı salladı. Tam bu sırada elinden bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Annem yere düştükten sonra onu odamdaki dolaba koyarak üzerini battaniye ile örttüm. O gece evde kaldıktan sonra sabah evden ayrıldım." dediği kaydedildi.

S.S'nin annesini öldürdüğü için pişman olduğunu dile getirdiği belirtildi.

- Olay

Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 Mayıs'ta, Fatma S. ile oğlu S.S. arasında iddiaya göre kavga çıkmış, kadından bir süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirmişti.

Dairede araştırma yapan polisler, Fatma S'nin cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta bulmuş, kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

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