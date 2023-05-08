Bilecik’te kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Düzmeşe köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Köyün sınırları içerisinde ormanlık alanda define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan H.Ş (62), N.S.(55),A.Ş.(36),Z.K (62) ve E.Ş. (18) isimli şahıslar suçüstü yakalandı.
Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliye 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.