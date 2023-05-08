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Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın tarafları arasında gerginlik çıktı

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın tarafları arasında gerginlik çıktı

İki evin zarar gördüğü olaya polis müdahalede bulundu

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları arasında çıkan gerginlik sırasında iki evde hasar oluştu.

Dün silahlı kavganın yaşandığı Küpçüler Mahallesi'nde taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Kavga sırasında 2 evin camları kırılarak bazı eşyalar ateşe verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, farklı noktalardaki yangınları büyümeden söndürdü.

TOMA ve çevik kuvvet ekiplerinin hazır bulunduğu mahalledeki gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de mahallede çalışma yaptı.

Dün aynı mahallede çıkan silahlı kavgada yaralanan Mutlu Ayhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, F.A ve Z.A. ise yaralanmıştı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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