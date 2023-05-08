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Mustafa Aksakallı ne iş yapıyor, kaç yaşında? Mustafa Aksakallı aslen nereli?

Mustafa Aksakallı ne iş yapıyor, kaç yaşında? Mustafa Aksakallı aslen nereli?

Birçok film ve dizide rol alan ekranlarından sevilen ismi Ezgi Mola bu akşam sadece 14 kişinin katılacağı bir törenle Mustafa Aksakallı ile evlenecek. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Oğulcan Engin yapacağı öğrenildi. Peki Ezgi Mola'nın evleneceği Mustafa Aksakallı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Son olarak Masumlar Apartmani dizisinde Safiye rolü ile akıllara kazınan 40 yaşındaki başarılı oyuncu Ezgi Mola muradına eriyor ve bu akşam sevgilisi Murat Aksakallı ile evleniyor. Ezgi Mola, dört yıldır ilişki yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile bugün nikah masasına oturuyor. Törene sadece 14 kişi davetli. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Oğulcan Engin olacak.

Ezgi Mola'nın sevgilisi olarak tanıdığımız Mustafa Aksakallı İzmir'de dünyaya gelmiştir. Nerede ve nasıl tanıştıkları bilinmemektedir.

Mustafa Aksakallı, sosyal medyada çok aktif olduğu görülmektedir. Özellikle Ezgi Mola'yla sevgili olduktan sonra takipçi sayısı artan Aksakallı, Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimlerin arkadaşı olduğu bilinmektedir.

Yapılan paylaşımlarda mutlu bir birliktelik yaşadıkları anlaşılan Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola sevenlere kendilerini hayran bırakmaya devam ediyor.

Mustafa Aksakallı kimdir?

Mustafa Aksakallı bir işletmecidir. İzmir'de çeşitli bölgelerde mekan işletmeciliği yapmaktadır.

Aynı zamanda Kuşadası'nda da lüks bir eğlence yerinin de işletmeciliğini yaptığı bilinmektedir.

Son olarak Ezgi Mola'yla birlikte yeni bir mekan açarak ortak olmuşlardır. Alaçatı'da bulunan bu mekanın ismiyse Boop'tur.

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