BIST 4.527
DOLAR 19,50
EURO 21,54
ALTIN 1.268,32
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogramı 1 milyon 393 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 393 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 393 bin liraya yükseldi.

Abone ol

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 257 bin lira, en yüksek 1 milyon 393 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artarak 1 milyon 393 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 474 milyon 468 bin 647,81 lira, işlem miktarı ise 1.821,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 497 milyon 908 bin 184,81 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki provokasyonda gözaltı sayısı arttı!
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki provokasyonda gözaltı sayısı arttı!
Filistin'den BM'ye "tarihi Sebastia kentini İsrail'in yerleşim planlarından koruma" çağrısı
Filistin'den BM'ye "tarihi Sebastia kentini İsrail'in yerleşim planlarından koruma" çağrısı
İstanbul'da hırsızlık çetesi yakalandı: 4 kadın gözaltında
İstanbul'da hırsızlık çetesi yakalandı: 4 kadın gözaltında
Üsküdar'da asker eğlencesi için trafiği durduran 4 kişiye para cezası
Üsküdar'da asker eğlencesi için trafiği durduran 4 kişiye para cezası
Sudan'daki tarafların Cidde'deki görüşmeleri sürüyor
Sudan'daki tarafların Cidde'deki görüşmeleri sürüyor
New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası karışık seyirle açıldı
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın tarafları arasında gerginlik çıktı
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın tarafları arasında gerginlik çıktı
Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan zanlı tutuklandı
Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan zanlı tutuklandı
Bilecik’te kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı
Bilecik’te kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı
Sırp suç örgütü liderinin İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
Sırp suç örgütü liderinin İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
Erzurum Emniyeti, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu yapıyor
Erzurum Emniyeti, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu yapıyor
Avusturya nüfusunun yüzde 15’inin alkol sorunu var!
Avusturya nüfusunun yüzde 15’inin alkol sorunu var!