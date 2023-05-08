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Filistin'den BM'ye "tarihi Sebastia kentini İsrail'in yerleşim planlarından koruma" çağrısı

Filistin'den BM'ye "tarihi Sebastia kentini İsrail'in yerleşim planlarından koruma" çağrısı

Başbakan Muhammed Iştiyye: - "UNESCO'yu işgal makamlarının Sebastia köyünün bitişiğinde bir yerleşim yeri kurmasını engellemek için müdahale etmeye çağırıyoruz"

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Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna (UNESCO) tarihi Sebastia kentinde Yahudilerin yasa dışı yerleşim birimi inşa etmesine müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ramallah'ta düzenlenen haftalık kabine toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı tarihi Sebastia kentinde inşa edilmesi planlanan Yahudi yerleşim biriminin, tarihi kente ciddi zarar vereceğini söyledi.

Yerleşim birimi kurulmasının engellenmesi gerektiğini ifade eden Iştiyye, "UNESCO'yu işgal makamlarının, Sebastia köyünün bitişiğinde bir yerleşim yeri kurmasını engellemek için müdahale etmeye çağırıyoruz." dedi.

- Kentin tarihi dokusunun değiştirilmesinden endişe duyuluyor

Sebastia Belediye Başkanı Muhammed Azim de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerleşim birimi projesi 1000 dönümlük bir alanda, (Batı Şeria'nın) C bölgesinde planlanıyor ve tarihi bölgenin yaklaşık yüzde 80’ini içeriyor." diye konuştu.

Planın, bölgede Filistinlilere ait yapıların yıkılmasına sebep olacağını belirten Azim, yerleşim biriminin kentin tarihi dokusu ile karakterini değiştirmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

"Yerleşim birimi, tarihi bölgenin İsrail Yerleşim Birimi Konseyi'nin bahçesine çevrilmesini kapsıyor." diyen Azim, bu durumun yerleşimcilerin bölgede, yol ve kazı çalışmaları yapmasına, mezar yeri açmasına, elektrik hattı döşemesine, yerleşim birimini dikenli telle çevirmesine ve güvenlik noktası kurmasına olanak sağladığını belirtti.

Azim, Filistin'in 3 yıl önce bölgenin Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için UNESCO'ya başvuruda bulunduğunu hatırlatarak, bölgenin Dünya Mirası Listesi'ne girebilmesi için son dönemde Birleşmiş Milletler ile çeşitli projeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, dün, İsrail hükümetinin, yerleşim biriminin inşası için 29 milyon şekel (Yaklaşık 8 milyon dolar) bütçe ayrılmasını onayladığını duyurmuştu.

Tarihi Sebastia kentinde birçok İslam ve Arap tarihi eserlerinin yanı sıra Roma, Kenani, Bizans ve Fenike döneminden kalıntılar yer alıyor.

İsrail'in 1967’de Batı Şeria’yı işgal etmesinin ardından İsrail’in kontrolüne geçen Sebastia, 4. yüzyılın başlarında, Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyan piskoposluk merkeziydi.

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