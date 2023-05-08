BIST 4.527
DOLAR 19,50
EURO 21,54
ALTIN 1.268,32
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki provokasyonda gözaltı sayısı arttı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki provokasyonda gözaltı sayısı arttı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün Erzurum’da yaptığı ve olaylar yüzünden yarım kalan programı sonrası meydana gelen olaylarla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 19 kişiden 15'i gözaltına alındı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, emniyet güçlerince olaylara karıştığı tespit edilen 19 kişiden 15’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği ve adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşandı! Adliye girişi kameralardan kaçamadılar
Foto Galeri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşandı! Adliye girişi kameralardan kaçamadılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Filistin'den BM'ye "tarihi Sebastia kentini İsrail'in yerleşim planlarından koruma" çağrısı
Filistin'den BM'ye "tarihi Sebastia kentini İsrail'in yerleşim planlarından koruma" çağrısı
İstanbul'da hırsızlık çetesi yakalandı: 4 kadın gözaltında
İstanbul'da hırsızlık çetesi yakalandı: 4 kadın gözaltında
Üsküdar'da asker eğlencesi için trafiği durduran 4 kişiye para cezası
Üsküdar'da asker eğlencesi için trafiği durduran 4 kişiye para cezası
Sudan'daki tarafların Cidde'deki görüşmeleri sürüyor
Sudan'daki tarafların Cidde'deki görüşmeleri sürüyor
New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası karışık seyirle açıldı
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın tarafları arasında gerginlik çıktı
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın tarafları arasında gerginlik çıktı
Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan zanlı tutuklandı
Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan zanlı tutuklandı
Bilecik’te kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı
Bilecik’te kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı
Sırp suç örgütü liderinin İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
Sırp suç örgütü liderinin İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
Erzurum Emniyeti, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu yapıyor
Erzurum Emniyeti, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu yapıyor
Avusturya nüfusunun yüzde 15’inin alkol sorunu var!
Avusturya nüfusunun yüzde 15’inin alkol sorunu var!
BioNTech'in karı bu yılın ilk çeyreğinde azaldı
BioNTech'in karı bu yılın ilk çeyreğinde azaldı