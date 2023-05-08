Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingindeki provokasyonda gözaltı sayısı arttı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün Erzurum’da yaptığı ve olaylar yüzünden yarım kalan programı sonrası meydana gelen olaylarla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 19 kişiden 15'i gözaltına alındı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, emniyet güçlerince olaylara karıştığı tespit edilen 19 kişiden 15’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği ve adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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