30. İstanbul Caz Festivali'nde "Genç Caz+" programına seçilen isimler belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "30. İstanbul Caz Festivali"nde, sahneye çıkacak ve albüm kaydedecek genç müzisyenler belli oldu.

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İKSV'den yapılan açıklamaya göre festival kapsamında gerçekleştirilecek "Genç Caz+" programı için başvurular arasından seçilen gruplar ve solo projeler, Salon İKSV'de yapılan değerlendirme konseriyle belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Orkestrası, Eggmann Quartet, Esra Gürçay Quartet ft. Peter Shalamov, Keskin Band, Projektiles ve Zonda 4, bu yıl Genç Caz+ programına katılarak festivalin "Parklarda Caz" konserlerinde dinleyiciyle buluşacak.

Seçilen genç cazcılar ayrıca, İKSV'nin kariyerlerinin başlangıcındaki sanatçıların yeni yapıtlar üretebilmesi için yaratılan "İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu" ve 2013 yılında hayatını kaybeden Pozitif Live'ın kurucusu Mehmet Uluğ'un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan "Mehmet Uluğ Fonu" desteği ve Sony Music Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Genç Caz+ albümünün bu yılki sürümünde birer şarkıyla yer alacak.

Genç Caz+ finalistleri, 9, 10 ve 16 Temmuz'da Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro ve Şişli Habitat Parkı'nda yapılacak "Parklarda Caz" etkinliklerinde ücretsiz konserlerde sahne alacak.​​​​​​​