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River Plate'in ezeli rakibini mağlup ettiği müsabakada 7 kırmızı kart çıktı

River Plate'in ezeli rakibini mağlup ettiği müsabakada 7 kırmızı kart çıktı

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Superclasico yine olaylı geçti. Monumental'de oynanan ve River Plate'in son dakika penaltısıyla ezeli rakibini mağlup ettiği müsabakada 7 kırmızı kart çıktı.

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Arjantin Premier Ligi'nde 'Superclassico' heyecanı yaşandı. Dünyanın en büyük derbisi olarak nitelenen Superclasico, yine istenmeyen görüntülere sahne oldu.

Hakem 7 kırmızı kart gösterdi

Ev sahibi ekibin uzatma anlarında bulduğu penaltı golü, olayların fitilini ateşledi. Saha bir anda karıştı, derbinin hakemi Dario Herrera 7 kez kırmızı kartına başvurdu

Herrera, çıkan arbedenin ardından Boca Juniors'tan 4,  River Plate'den ise 3 ismi oyun dışında bıraktı. 

İşte Kırmızı Kart Gören Futbolcular:

* River Plate:

-Agustin Palavecino

-Ezequiel Ignacio Centurion

-Elias Gomez

* Boca Juniors:

-Miguel Merentiel

-Ezequiel Fernandes

-Nicolas Valentini

-Jorge Figal (oyunda değildi)

River, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

111 dakika süren mücadeleyi tek gol ile kazanan River Plate, 37 puan ile zirvedeki yerini korumayı başardı. Bu sezonki kötü gidişatını sürdüren konuk ekip Boca Juniors ise 18 puan ile 15. sırada yer aldı.

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