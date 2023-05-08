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Altının kilogramı yükseldi! İşte en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar

Altının kilogramı yükseldi! İşte en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 393 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 257 bin lira, en yüksek 1 milyon 393 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artarak 1 milyon 393 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 474 milyon 468 bin 647,81 lira, işlem miktarı ise 1.821,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 497 milyon 908 bin 184,81 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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