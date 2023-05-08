Şenol Güneş en az 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor

Üst üste kazandığı maçlarla zirve yarışında "Ben de varım" diyen Beşiktaş'ta, bir yandan da yeni sezon planlaması yapılıyor. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde en az 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.

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Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürüyor. Siyah beyazlılar, en az 5 futbolcuyu renklerine bağlamayı amaçlıyor.

TRT Spor'un haberine göre; hem yerli hem de yabancı isimlerden oluşan geniş bir transfer listesi hazırlayan yönetim, yabancı kuralı netleştikten sonra harekete geçecek.

EN AZ 5 TRANSFER

Defansa lider özellikte ve tecrübeli en az 1 transfer yapılması düşünülüyor.

Savunmanın dışında sol kanat ve forvet ile orta alana 6 ve 8 numara takviyesi yapacak.

Transfer politikası, takımda yaşanacak ayrılıklara göre netleşecek.