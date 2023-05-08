Ekrem İmamoğlu Erzurum'da neden taşlandı? Mehmet Sekmen'in o saldırıda rolü var mıydı?

Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında bir grup taşlı saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda parmağı olduğu iddia edilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu olarak yaşananları değerlendiriyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da konuşurken bir grup tarafından taşlı saldırıya maruz kaldı. Gelen taşlar Ekrem İmamoğlu'nun destekçilerine isabet edince miting alanında yaralananlar oldu. Gerçekleşen bu saldırıda Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in rolü olduğunu iddia edenler, Sekmen’i suçladı. Mehmet Sekmen ise yaptığı açıklamada CHP'nin miting alanını dolduramayacağını anlayınca konuyu sabote ettiklerini söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu olarak yaşananları değerlendiriyor.