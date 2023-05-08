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Erdoğan'dan Trakya'da gövde gösterisi! Mitinglere kaç kişi katıldı?

Erdoğan'dan Trakya'da gövde gösterisi! Mitinglere kaç kişi katıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlediği mitinglerde 120 bin vatandaşa hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlediği mitinglerde 120 bin vatandaşa hitap etti.

Erdoğan ilk olarak Kırklareli'nde 20 bin vatandaşın katıldığı mitingde konuştu. Erdoğan Kırklareli'nde düzenlediği mitingin ardından, Edirne'ye hareket ederek burada da bir miting düzenledi.

25.000 Edirne'nin katıldığı mitingde kendisini coşkuyla karşılayan Edirnelilere hitap eden Erdoğan, son olarak Tekirdağ'da 75 bin kişinin katıldığı mitingde konuştu.

Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Trakya tekrar gelerek teşekkür ziyaretlerinde bulunacağını ve bölgedeki yatırımların açılışını gerçekleştireceğini kaydetti.

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