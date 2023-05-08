BIST 4.562
DOLAR 19,50
EURO 21,50
ALTIN 1.271,45
HABER /  MEDYA

Kemal Kılıçdaroğlu: Olaf Scholz gibi olmak bir onurdur

Kemal Kılıçdaroğlu: Olaf Scholz gibi olmak bir onurdur

Alman muhabir, Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevaptan sonra alaylı bir yüz ifadesine büründü. Bu durum, akıllara Biden ile ilgili bir soru yöneltilen Erdoğan'ın tavrını getirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman medyasından ARD televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Röportajı boyunca Türkiye hakkında olumsuz bir tablo çizen Kılıçdaroğlu'na, Alman muhabirin sorduğu soru ve aldığı karşılık dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu: Olaf Scholz gibi olmak bir onurdur

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a atıfta bulunan muhabir, Kılıçdaroğlu'na "Türkiye'nin Olaf Scholz'u musunuz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, "Olaf Scholz gibi olmak bir onurdur. Aslında ben sessiz bir insanım. Kolay kolay sinirlenmem." yanıtını verdi.

Alman muhabirin manidar yüz ifadesi

CHP Lideri'nin söz konusu cevabı sırasında ARD yetkilisinin gülümsemesi ve yüzünde oluşan manidar ifade kameraya yansıdı.

Görevi Angela Merkel'den devralan Şansölye Scholz, küresel meselelerde Almanya tarihinin en etkisiz başbakanı olarak görülüyor.

"O Biden ise ben de Erdoğan'ım"

Kılıçdaroğlu-Scholz benzetmesi, akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhabirlere verdiği bir yanıtı getirdi.

Geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı için New York'ta bulunan Erdoğan, "ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi diler miydiniz?" şeklindeki soruya, "Yok, o Biden ise ben de Erdoğan'ım." diyerek cevap vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatma Şahin'den Gaziantep'te evlenecek çiftlere müjde
Fatma Şahin'den Gaziantep'te evlenecek çiftlere müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin bu işi ilk turda açık ara bitirelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin bu işi ilk turda açık ara bitirelim
Haymana Mutabakatı Heyeti'nden Milli görüşçülere çağrı: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğiz
Haymana Mutabakatı Heyeti'nden Milli görüşçülere çağrı: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğiz
Ekrem İmamoğlu Erzurum'da neden taşlandı? Mehmet Sekmen'in o saldırıda rolü var mıydı?
Ekrem İmamoğlu Erzurum'da neden taşlandı? Mehmet Sekmen'in o saldırıda rolü var mıydı?
Şenol Güneş en az 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor
Şenol Güneş en az 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor
River Plate'in ezeli rakibini mağlup ettiği müsabakada 7 kırmızı kart çıktı
River Plate'in ezeli rakibini mağlup ettiği müsabakada 7 kırmızı kart çıktı
Diyarbakır'da 89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi’nde sorumlular yüzde 20 kusurlu bulundu
Diyarbakır'da 89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi’nde sorumlular yüzde 20 kusurlu bulundu
Altının kilogramı yükseldi! İşte en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar
Altının kilogramı yükseldi! İşte en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar
Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç şifresiz yayınlanacak
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kars'ta tanıtıldı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kars'ta tanıtıldı
40 ilde dolandırıcılık operasyonu: 266 şüphelinin 180'i yakalandı
40 ilde dolandırıcılık operasyonu: 266 şüphelinin 180'i yakalandı
Antalya'da 10 dakika önce sohbet ettiği akrabası ölen adam sinir krizi geçirdi
Antalya'da 10 dakika önce sohbet ettiği akrabası ölen adam sinir krizi geçirdi