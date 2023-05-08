Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Kılıçdaroğlu mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kucaklaşmasının ardından eli kanlı terör örgütünün sözde yöneticileri, desteğini artırdı. Bu kez sözde üst düzey isim Alman yayın organına yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isterim.” açıklamasında bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurdun dört bir yanında mitingler düzenleyerek vatandaşın desteğini alıyor. Dün yapılan Büyük İstanbul Mitingi de bu desteği gözler önüne serdi.

Terör örgütünden destek yağıyor

Millet İttifakı'nda ise durum oldukça farklı. 6'lı masa liderleri düzenledikleri mitinglerde bekledikleri katılımı bulamıyor. Bunun nedeni ise özellikle CHP'nin terör örgütünün desteğini arkasına alması olarak yorumlanıyor.

Çok sayıda vatandaş bu duruma hem sokak röportajlarında hem de sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösteriyor.

Kılıçdaroğlu ise Kandil'den kendisine yağan destekle ilgili sessiz kalmayı tercih ediyor.

Sözde üst düzey isimden bir destek daha...

Örgütün eli kanlı elebaşları Kandil'den sık sık Kılıçdaroğlu'na oy istemeye devam ederken, bir açıklama da Almanya'dan geldi.

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Dış İlişkiler Komitesi üyesi Roni Serdem, Alman yayın organı Junge Welt'e konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini açık açık ifade eden Serdem'in açıklaması gündem oldu.

Söz konusu haberde ise PKK için, 'Kürt Özgürlük Hareketi' başlığı atıldı.

"Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isterim"

Soru ise; "Türkiye Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl değerlendiriyorsunuz?” oldu.

Serdem ise şöyle yanıt verdi:

Kürtler'in de içinde yer aldığı 'Çalışma ve Özgürlük İttifakı' Kılıçdaroğlu'na olan desteği ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isterim. Ona bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum.