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AK Partili Hamza Dağ'a açık açık soruldu: Siyasette biraz sertleşmediniz mi?

AK Partili Hamza Dağ'a açık açık soruldu: Siyasette biraz sertleşmediniz mi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a katıldığı televizyon yayında "Siyasette biraz sertleşmediniz mi? Artık karşı tarafı kucaklamadığınızı, ona hitap etmediğinizi düşünüyor musunuz?" diye soruldu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk canlı yayınına konuk oldu. Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Dağ, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Programda Dağ'a "AK Parti olarak siyasette biraz sertleşmediniz mi? Artık karşı tarafı kucaklamadığınızı, ona hitap etmediğinizi düşünüyor musunuz?" diye soruldu.

"Dünyadaki siyaset buna doğru gidiyor"

Dağ, "2011 benim ilk milletvekili olduğum dönem. 'Haydi Bir Daha' parçasının çıktığı dönemde o dönem. Sonraki yaşadıklarımıza bakarsak ne Türkiye ne de dünya o süreçte. Dünya çok daha sert kamplaşmaların olduğu süreci yaşıyor. Dünyadaki siyaset buna doğru devam ediyor." dedi.

"Demokrasi olduğu yerde kutuplaşma olur"

Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Demokrasi olduğu yerde kutuplaşma olur. Burada söz olarak da birbirinize atıflar olur, hitap ettiğiniz kitleyi harekete geçirmek için sert söz söylenir, sataşmalar olur. Bu işin doğasında var. Tabi ki siyaset yaparken bu realiteden uzak olacak halimiz yok.

"Bu kitlenizi rahatsız eder"

Burada suçu sadece bize atfedip karşı tarafın hemen her gün itibar suikastını görmemek bence asıl yanlış olan odur. Vatandaş bize söylediğinde problem yok ama karşı tarafın taraftarı olmuş kişiler her seferinde size hakarete varan sözler söylüyorsa ve bunu içinize sindiriyorsanız bu sizin kitlenizi rahatsız eder."

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