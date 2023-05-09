1.2 milyon lira maaş alan banka müdürü kim? 850 bin TL maaşına yüzde 35 zam yaptı

ANKARA ve ekonomi kulisleri bir kamu bankasının genel müdürünün 1.2 milyon TL maaş almasını konuşuyor. Bu müdürün 850 bin TL'lilik maaşına yüzde 35'in üzerinde zam yapıldığı belirtiliyor. Bu durumun bürokraside rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

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Gelir adaletsizliği ve maaşlara zam tartışmalarının sürdüğü kriz ortamında kamu bankalarının yöneticilerine ödenen maaşlar da dudak uçuklatıyor. Bir kamu bankasının genel müdürünün 1.2 milyon TL maaş aldığı ifade ediliyor.

Zeyrek: Maaşına yüzde 35 zam yaptı

Maaş skandalını gündeme getiren Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek, sözü edilen genel müdürün maaşının 850 bin civarında olduğunu, yüzde 35'ten fazla yapılan zamla birlikte maaşının 1.2 milyon TL'ye çıkarıldığını kaydetti. Zeyrek, bu durumun tüm kamu bankalarının yönetimlerinde büyük rahatsızlık yarattığını ifade etti.

Diğerlerinin maaşı yanına yaklaşamaz

Deniz Zeyrek, “Kamu bankalarında şu aralar en çok konuşulan konu

bu oldu. Diğer yöneticilerin, genel müdür yardımcılarının maaşları, bunun yanına bile yaklaşamaz. Bu zammı son dönemde yapmışlar ve kurum içinde büyük tepki var” dedi.

Maaşı gibi prim ödemesi de çok yüksek

Bankanın bilançolarında ve Sayıştay raporlarında tek tek maaşların görülmediğini hatırlatan Zeyrek, genel personel gideri altında yüksek maaşların gizlendiğini belirtti. Konuyu doğrudan banka içinden de teyit ettiğini dile getiren Zeyrek, maaşın yanı sıra yüksek primlerin de ödendiğini ve genel müdürün gelirinin katlandığını aktardı.