Abdulkadir Selvi seçimin sonucunu yazdı! Rekor katılımla Erdoğan ilk turda...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Seçimin hangi turda biteceği ve kimin kazanacağı netleşmeye başladı" deyip sonuçlarını madde madde yazdı: 1-) Seçimlere rekor seviyede bir katılım olacak... 2-) Seçimler ilk turda bitiyor. 3-) Erdoğan ilk turda seçimi kazanıyor...

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14 Mayıs seçimlerine 6 gün kala Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi seçimin sonuçlarını yazdı. Yayınlanmayan son anketlerde 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sonuçları "Seçimlere rekor seviyede bir katılım olacak... Seçimler ilk turda bitiyor.... Erdoğan ilk turda seçimi kazanıyor... Kılıçdaroğlu da tırmanışını sürdürüyor..." diye özetleyen Abdulkadir Selvi, sonuçlarla ilgili şunları yazdı:

- Türkiye’de seçimlere katılım yüzde 85’in altına düşmüyor. Bu oran Batı ülkelerinin birkaç katı. Bu seçimlerde seçimlere katılımın yüzde 90’ın üzerine çıkacağı görülüyor.

Seçim ilk turda biter...

- Peki bu seçimler ilk turda bitecek mi yoksa ikinci tura kalacak mı? İki ciddi firmanın yaptığı araştırmada “Birinci turda biter” diyenlerin oranı yüzde 65’e ulaştı. “İkinci tura kalır” diyenler ise yüzde 25’in altına düştü.

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

- Seçime 6 gün 144 saat kala en önemli soru cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağı. Güvenilir birkaç anketi birlikte takip ediyorum. İki anketin ortalamasına göre Erdoğan, yüzde 52 sınırını aştı.

- Kılıçdaroğlu’na destekte de artış gözleniyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 48’e yaklaşmış durumda.

AK Parti mi yoksa CHP mi?

- AK Parti ve CHP oylarında da bir artış gözleniyor. Kazanma ihtimali olmayan partilerin oyları ise hızla eriyor. CHP yüzde 25 bandını aştı, yüzde 30’a yaklaşıyor. AK Parti ise psikolojik direnç sınırı olan yüzde 40’ın üzerine çıktı. AK Parti son haftaya yüzde 42 seviyesinde giriyor.

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