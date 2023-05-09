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Malatya’da 4 yaşındaki çocuk bakarada yanarak can verdi! Konya'dan ziyarete gelmiş

Malatya’da 4 yaşındaki çocuk bakarada yanarak can verdi! Konya'dan ziyarete gelmiş

MALATYA'da bir barakada çıkan yangında 4 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk yanarak hayatını kaybetti. Çocuğun ailesiyle birlikte Konya'dan akrabalarını ziyarete geldiği ortaya çıktı.

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Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’nde gece yarası baraka yangını çıktı. İddiaya göre, Konya’dan Bahtiyar Sokak içerisinde yaşayan yakınlarını ziyarete gelen yabancı uyruklu El Hasan Ali ailesinin kaldığı barakada ısıtıcı kaynaklı yangın çıktı.

Kısa sürede barakayı saran yangından kaçamayan 4 yaşındaki Muhammed El Hasan Ali alevlerin arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürerek kontrol altına alırken, küçük Muhammed’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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