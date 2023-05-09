Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı

ERZURUM'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenen "Halk Buluşması"na taşla saldırmalarının ardından gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı.

Abone ol

Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenen "Halk Buluşması"na taşla saldırmalarının ardından gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı.

Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İlk etapta 13 zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha yakaladı, 4 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralanan 17 kişinin tedavisi bitti

Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi. Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.