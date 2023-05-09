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Çanakkale Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE’nin AYVACIK ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde 23 kaçak göçmen yakaladı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-6’ lastik bot içinde 23 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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