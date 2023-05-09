BIST 4.562
DOLAR 19,51
EURO 21,45
ALTIN 1.270,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de eşini öldüren adam jandarmaya teslim oldu

İzmir'de eşini öldüren adam jandarmaya teslim oldu

İZMİR'in ÖDEMİŞ ilçesinde eşini tabanca ile vurarak öldüren adam, jandarmaya giderek teslim oldu.

Abone ol

Olay, 7 Mayıs gecesi saat 03.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi kırsal alanda bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen B.A. (57) eşi Tuba Algül (29) ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesi ile B.A., yanındaki tabanca ile Tuba Algül’e ateşe etti. Ardından B.A., arabaya binerek olay yerinden kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tuba Algül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. 29 yaşındaki kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Algül çiftinin 5 çocuğu olduğu öğrenildi.

Eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan B.A., olayı gerçekleştirdiği tabanca ile jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Şüpheli B.A.’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medyaya damga vurdu! Maçın yıldızı Icardi'den gece yarısı Türkçe paylaşım
Sosyal medyaya damga vurdu! Maçın yıldızı Icardi'den gece yarısı Türkçe paylaşım
Milyonlarca EYT'linin beklediği haber! Ödemeler bugün yapılacak
Milyonlarca EYT'linin beklediği haber! Ödemeler bugün yapılacak
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye bir dizi hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye bir dizi hava saldırısı düzenledi
Malatya’da baraka yandı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Malatya’da baraka yandı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü
Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı
Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı
İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü
İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü
Annelerini kaybeden 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu
Annelerini kaybeden 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı
Korkutan deprem! Hatay'da hissedildi AFAD'dan açıklama var
Korkutan deprem! Hatay'da hissedildi AFAD'dan açıklama var
Benzin ve motorine çifte zam geldi! İşte zamlı 9 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorine çifte zam geldi! İşte zamlı 9 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları...
Çanakkale Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı