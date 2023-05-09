BIST 4.562
DOLAR 19,51
EURO 21,44
ALTIN 1.270,48
HABER /  DÜNYA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm ile ülkenin NATO ittifakına üyeliği ve ortak güvenlik meselelerini ele aldı.

Abone ol

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan'ın bugün İsveçli mevkidaşı Landerholm ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Sullivan'ın İsveç'in NATO'ya en kısa sürede üye olmasına verdiği desteği ifade ettiği belirtildi.


Tarafların, Ukrayna'ya verdikleri destek dahil, Avrupa güvenliğini masaya yatırdıkları aktarılan açıklamada, küresel zorluklar karşısında işbirliklerini geliştirme yollarını da görüştükleri ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü
İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü
Annelerini kaybeden 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu
Annelerini kaybeden 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı
Korkutan deprem! Hatay'da hissedildi AFAD'dan açıklama var
Korkutan deprem! Hatay'da hissedildi AFAD'dan açıklama var
Benzin ve motorine çifte zam geldi! İşte zamlı 9 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorine çifte zam geldi! İşte zamlı 9 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları...
Çanakkale Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
Abdulkadir Selvi seçimin sonucunu yazdı! Rekor katılımla Erdoğan ilk turda...
Abdulkadir Selvi seçimin sonucunu yazdı! Rekor katılımla Erdoğan ilk turda...
1.2 milyon lira maaş alan banka müdürü kim? 850 bin TL maaşına yüzde 35 zam yaptı
1.2 milyon lira maaş alan banka müdürü kim? 850 bin TL maaşına yüzde 35 zam yaptı
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
İzmir'de CHP afişleri olan kahvehaneye saldırı! CHP: Savcı Sayan ve beraberindekiler saldırdı
İzmir'de CHP afişleri olan kahvehaneye saldırı! CHP: Savcı Sayan ve beraberindekiler saldırdı
Malatya’da 4 yaşındaki çocuk bakarada yanarak can verdi! Konya'dan ziyarete gelmiş
Malatya’da 4 yaşındaki çocuk bakarada yanarak can verdi! Konya'dan ziyarete gelmiş
İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı
İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı