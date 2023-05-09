BIST 4.562
DOLAR 19,51
EURO 21,44
ALTIN 1.270,48
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı

Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı

ERZİNCAN (İHA) - Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleştirildi.

Abone ol

Anadolu’daki Üniversitenin oluşturduğu AÜB bu yıl 11 ilde Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenliyor. 5 ve 26 Mayıs tarihleri arasında devam edecek Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, 22 Mayıs tarihinde ise Erzincan’da gerçekleşecek.

AÜB Tanıtım ve tercih Fuarına Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesinin stantları yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük fuara katılan stantları da gezerek bilgi aldı. Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tokat ve Amasya şehirlerinde düzenlenecek fuarlar ile devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü
İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü
Annelerini kaybeden 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu
Annelerini kaybeden 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı
Korkutan deprem! Hatay'da hissedildi AFAD'dan açıklama var
Korkutan deprem! Hatay'da hissedildi AFAD'dan açıklama var
Benzin ve motorine çifte zam geldi! İşte zamlı 9 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorine çifte zam geldi! İşte zamlı 9 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları...
Çanakkale Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
Abdulkadir Selvi seçimin sonucunu yazdı! Rekor katılımla Erdoğan ilk turda...
Abdulkadir Selvi seçimin sonucunu yazdı! Rekor katılımla Erdoğan ilk turda...
1.2 milyon lira maaş alan banka müdürü kim? 850 bin TL maaşına yüzde 35 zam yaptı
1.2 milyon lira maaş alan banka müdürü kim? 850 bin TL maaşına yüzde 35 zam yaptı
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
İzmir'de CHP afişleri olan kahvehaneye saldırı! CHP: Savcı Sayan ve beraberindekiler saldırdı
İzmir'de CHP afişleri olan kahvehaneye saldırı! CHP: Savcı Sayan ve beraberindekiler saldırdı
Malatya’da 4 yaşındaki çocuk bakarada yanarak can verdi! Konya'dan ziyarete gelmiş
Malatya’da 4 yaşındaki çocuk bakarada yanarak can verdi! Konya'dan ziyarete gelmiş
İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı
İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı