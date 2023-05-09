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İsrail savaş uçakları, Gazze'ye bir dizi hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye bir dizi hava saldırısı düzenledi

İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, bir Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

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Gazze'deki AA muhabiri, Filistin Acil Servis ekibinin, İsrail'in kentteki bir binayı vurması sonucu yaşamını yitiren bir kişiyi olay yerinden taşıdığını ve birkaç yaralıyı da hastaneye sevk ettiğini aktardı.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad Hareketi'ne ait hedeflere saldırılar düzenlendiğini ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze sınır bölgesinde olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Ayrıca açıklamada, ikinci bir emre kadar Gazze ile Erez ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapatıldığı kaydedildi.

Gelen bilgilere göre, saldırıların ardından Gazze sınırı boyunca Askalan ile Sederot kentleri arasındaki tren seferleri durduruldu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, kentin çeşitli bölgelerindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, ulusal güvenlik ve bakanlığın çeşitli birimleri tarafından sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor" ifadeleri yer aldı.

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