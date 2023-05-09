BIST 4.562
DOLAR 19,51
EURO 21,45
ALTIN 1.270,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya’da baraka yandı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Malatya’da baraka yandı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

MALATYA’da bir barakada çıkan yangında 4 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Konya’dan Bahtiyar Sokak içerisinde yaşayan yakınlarını ziyarete gelen yabancı uyruklu El Hasan Ali ailesinin kaldığı barakada ısıtıcı kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede barakayı saran yangından kaçamayan 4 yaşındaki Muhammed El Hasan Ali alevlerin arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürerek kontrol altına alırken, küçük Muhammed’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü
Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı
Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı
İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü
İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü
Annelerini kaybeden 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu
Annelerini kaybeden 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı
Korkutan deprem! Hatay'da hissedildi AFAD'dan açıklama var
Korkutan deprem! Hatay'da hissedildi AFAD'dan açıklama var
Benzin ve motorine çifte zam geldi! İşte zamlı 9 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorine çifte zam geldi! İşte zamlı 9 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları...
Çanakkale Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
Abdulkadir Selvi seçimin sonucunu yazdı! Rekor katılımla Erdoğan ilk turda...
Abdulkadir Selvi seçimin sonucunu yazdı! Rekor katılımla Erdoğan ilk turda...
1.2 milyon lira maaş alan banka müdürü kim? 850 bin TL maaşına yüzde 35 zam yaptı
1.2 milyon lira maaş alan banka müdürü kim? 850 bin TL maaşına yüzde 35 zam yaptı
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
İzmir'de CHP afişleri olan kahvehaneye saldırı! CHP: Savcı Sayan ve beraberindekiler saldırdı
İzmir'de CHP afişleri olan kahvehaneye saldırı! CHP: Savcı Sayan ve beraberindekiler saldırdı