BIST 4.562
DOLAR 19,51
EURO 21,45
ALTIN 1.270,98
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Milyonlarca EYT'linin beklediği haber! Ödemeler bugün yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milyonlarca EYT'linin beklediği haber! Ödemeler bugün yapılacak

Emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı.

Abone ol

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini yani bugün duyurdu.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi.

"2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar! EYT'den sonra rakamlar güncellendi 2023 tam listesi!
Foto Galeri En yüksek emekli promosyonu veren bankalar! EYT'den sonra rakamlar güncellendi 2023 tam listesi! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya’da baraka yandı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Malatya’da baraka yandı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü
Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı
Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı
İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü
İsrail, ABD ile normalleşme anlaşmalarının genişletilmesi imkanlarını görüştü
Annelerini kaybeden 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu
Annelerini kaybeden 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı
ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı
Korkutan deprem! Hatay'da hissedildi AFAD'dan açıklama var
Korkutan deprem! Hatay'da hissedildi AFAD'dan açıklama var
Benzin ve motorine çifte zam geldi! İşte zamlı 9 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorine çifte zam geldi! İşte zamlı 9 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları...
Çanakkale Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
Abdulkadir Selvi seçimin sonucunu yazdı! Rekor katılımla Erdoğan ilk turda...
Abdulkadir Selvi seçimin sonucunu yazdı! Rekor katılımla Erdoğan ilk turda...
1.2 milyon lira maaş alan banka müdürü kim? 850 bin TL maaşına yüzde 35 zam yaptı
1.2 milyon lira maaş alan banka müdürü kim? 850 bin TL maaşına yüzde 35 zam yaptı
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı