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Sosyal medyaya damga vurdu! Maçın yıldızı Icardi'den gece yarısı Türkçe paylaşım

Sosyal medyaya damga vurdu! Maçın yıldızı Icardi'den gece yarısı Türkçe paylaşım

Başakşehir'i 1-0 yendikleri maçta galibiyet golünü atan Mauro Icardi, gece yarısı yaptığı Türkçe paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Arjantinli yıldız, "90 milyon kişinin Galatasaray'ın kazandığını gördükten sonra uykuya dalmak ne kadar harika" mesajını paylaştı

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar Mauro Icardi'nin penaltı golüyle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, kutlamalarda da ilgi odağı oldu. Arjantinli futbolcu takımı arkasına alıp, Okan Buruk'un küçük oğlu ile üçlü çektirdi.

Arjantinli golcü Mauro Icardi, maç sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımını Türkçe yapan Icardi, "90 milyon kişinin Galatasaray'ın kazandığını gördükten sonra uykuya dalmak ne kadar harika" ifadelerini kullandı.

Maç öncesi Başakşehir kulübünün resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık." ifadeleri kullanılmıştı. Icardi'nin paylaşımı, Başakşehir'in paylaşımına cevap olarak algılandı.

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