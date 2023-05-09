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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye Davutoğlu Babacan yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye Davutoğlu Babacan yanıtı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu çekilirse Millet İttifakı'na destek veririm' teklifi için "Biz yolumuza bakıyoruz" dedi.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de önemli açıklamalarda bulundu.

"Seçim ilk turda biter. Seçim meydanları güzel diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Meydanlar demokrasi istiyor, ekonominin düzelmesini istiyor. Çıkış istiyor, umut istiyor, bahar istiyor. Sorunsuz hiçbir alanımız yok, saray hariç. Onun dışında her kesim sorunlardan çıkmak, kurtulmak istiyor."

Erzurum'daki olaylar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Elinde Türk bayrağı olan 7-8 yaşındaki bir çocuğa kim hangi gerekçeyle taş atar. Hangi vicdan sahibi buna evet der? Elinde taş olan kişiler bunu güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıyorlar. Bütün bu olayların temel sorumlusu sarayda oturan kişidir. Toplumu bu kadar germenin mantığı var mı? Bu seçim sürecinde bir kez dahi adını ağzıma almadım. Hayatımda hiç duymadığım yalanları bu dönemde duydum. Bu kadar karalamaların olduğu bir seçim hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. Son başvurulan ve sorunların çözüldüğü makamdır. Bırakmışsınız orayı, devlet sahipsiz kaldı, asıl beka sorunu budur."

İnce'ye yanıt: Yolumuza bakıyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu çekilirse Millet İttifakı'na destek veririm' teklifini değerlendirerek,
"Biz yolumuza bakıyoruz. İnce'ye teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem ama medyada da yer aldı. İnce ile görüşmemizden sonra Engin Altay'ı Muharrem Bey'e gönderdim." dedi.

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