BIST 4.562
DOLAR 19,51
EURO 21,45
ALTIN 1.270,98
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Erciyes Üniversitesi'nde TUSAŞ Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı açıldı

Erciyes Üniversitesi'nde TUSAŞ Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı açıldı

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı’nın açılışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımları ile gerçekleştirildi.

Abone ol

Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarları Binası’nda yer alan Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı’nın açılışına; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, TUSAŞ Yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, laboratuvarın hayırlı olması temennisinde bulunarak, laboratuvarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Akar konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek, laboratuvarın açılışını gerçekleştirdi. Açılışı gerçekleştirilen laboratuvarda incelemelerde bulunan Bakan Akar, yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trafiği tehlikeye atmanın bedeli pahalıya patladı: E-5'te drift atılan anlar kamerada
Trafiği tehlikeye atmanın bedeli pahalıya patladı: E-5'te drift atılan anlar kamerada
İran, Türkiye ile ortak serbest ticaret bölgesi kurulacağını duyurdu
İran, Türkiye ile ortak serbest ticaret bölgesi kurulacağını duyurdu
Şili ve Peru sınırında mahsur kalan 115 Venezuelalı göçmen ülkeye geri getirildi
Şili ve Peru sınırında mahsur kalan 115 Venezuelalı göçmen ülkeye geri getirildi
TFF, depremzedeler için gösteri maçı düzenleyecek
TFF, depremzedeler için gösteri maçı düzenleyecek
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye Davutoğlu Babacan yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye Davutoğlu Babacan yanıtı
İzmir'de eşini öldüren adam jandarmaya teslim oldu
İzmir'de eşini öldüren adam jandarmaya teslim oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! Maçın yıldızı Icardi'den gece yarısı Türkçe paylaşım
Sosyal medyaya damga vurdu! Maçın yıldızı Icardi'den gece yarısı Türkçe paylaşım
Milyonlarca EYT'linin beklediği haber! Ödemeler bugün yapılacak
Milyonlarca EYT'linin beklediği haber! Ödemeler bugün yapılacak
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye bir dizi hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye bir dizi hava saldırısı düzenledi
Malatya’da baraka yandı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Malatya’da baraka yandı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile Londra'da görüştü
Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı
Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı başladı