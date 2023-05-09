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THY’nin Ağrı-İstanbul seferinde bagaj krizi

THY’nin Ağrı-İstanbul seferinde bagaj krizi

Türk Hava Yolları’nın (THY) Ağrı-İstanbul seferinin ardından yolculardan bazılarının bagajlarının Ağrı’da unutulduğu öğrenilince bagaj krizi yaşandı.

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THY’nin Ağrı-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, saat 15.30’da Ağrı’dan havalandı. Uçak, İstanbul'a saat 17.00 sıralarında iniş yaptı. Yolcular uçaktan inip bagaj teslim alanında bagajlarını beklemeye başladı. Bazı yolcular valizlerini alırken, bazı yolcular bagajlarını teslim alamadı. Durum üzerine yolcular THY Kayıp Eşya Bürosu'na başvurdu.

Yetkililer, bagajların bir kısmının Ağrı Havalimanı’nda unutulduğunu ve uçağa yüklenmediğini belirtti. Bunun üzerine yolcular ile THY’nin yer hizmeti personeli arasında tartışma yaşandı.

Mağdur edildiklerini kaydeden Miraç Çilbaş, "Ağrı’dan geliyorum, üç buçukta uçağım vardı. Buraya geldik, bu ne biçim rezalet valizimiz gelmedi. İki saattir bekliyoruz. Bize diyorlar ki 'Valiziniz Ağrı’da kaldı.' Ağrı Havalimanı’nı aradık, onlar da ancak yarın geleceğini söyledi. Yarın Fransa’ya uçağım var, hala bekliyoruz. Çok kötü bir şey, tekrar tekrar aradık ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok dediler’" diye konuştu.

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