Fatih Portakal'dan Serdar Ortaç'a ağır sözler! Bakan Nureddin Nebati için şarkı söyledi diye...

Sözcü TV Ana Haber Bülteni ile ekranlara geri dönen Fatih Portakal, Maliye Bakanı Nureddin Nebati için şarkı söyleyen Serdar Ortaç'a yönelik sert sözleriyle dikkat çekti.

Abone ol

Mersin'de Gençlik Buluşması'nda sahne alan Serdar Ortaç ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında geçen bir diyalog geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Mersin AK Parti Milletvekili Adayı Nureddin Nebati için Karabiberim şarkısını okuyan Serdar Ortaç, "Nebati Baba için okuyorum. Sizi seviyoruz" sözleriyle dikkat çekmişti.

Sözcü TV Ana Haber Bülteni ile ekranlara geri dönen Fatih Portakal, Bakan Nebati için şarkı söyleyen Serdar Ortaç'a yönelik sert sözleriyle gündem oldu.

Portakal'ın Ortaç'a yönelik, "Sanatçı demiyorum ben Serdar Ortaç'a, omurgasız biri. Methiyeler düzüyor; 'babacım' diyor ona. Artık nereden babasıysa bilmiyorum." sözleri dikkat çekti.

Cevap bile vermedi

Serdar Ortaç ise bu anları görünce sosyal medyada yanıt vermek yerine Fatih Portakal'ı paylaştı ve yorumu takipçilerine bıraktı.

Sosyal medyada Ortaç'ın hayranları ise paylaşıma "Ayıp etmiş" yorumlarında bulundu.