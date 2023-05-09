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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Amca'ya telefon: "Pazar günü bir hesap sormamız lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi’ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden Pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi. "Allah seni başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullanan Bayraktar, "Çok koşturuyorsun. Memleketimiz sayende şahlandı." şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar’a, “Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım” dedi. “Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık” diyen Erdoğan, “Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılarsa da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın” diye konuştu.

Hüseyin Bayraktar ise, “Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı” dedi.

Hüseyin Bayraktar’ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla, inşallah ondan sonra buluşuruz” diye karşılık verdi.

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