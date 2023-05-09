9 Mayıs 2023 dolarda sessiz yükseliş! Bitcoin ve Euro'da son durum ne?Evren Devrim Zelyut ihtimalleri paylaştı

Yatırımcının gözü kulağı piyasalarda. Bugün dolarda yine yükseliş var. Tarihi zirveleri gören Euro ise şaşırtıcı bir şekilde düşüşte. Bitcoin ise yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde rakamlar...

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Serbest piyasada 19,5120 liradan alınan dolar 19,5140 liradan satılıyor. 21,4560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4580 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 19,5070 lira, avronun satış fiyatı ise 21,5390 lira olmuştu.

Bitcoin ne kadar düşüş mü var yükseliş mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin 27.526 dolardan, Türk lirası karşısında ise 536.983 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.834, Cardano 0,3624, Dogecoin (DOGE) 0,0723 dolar civarlarında bulunuyor.

Kim kazanırsa kazansın yükselecek

Morgan Stanley seçim sonrasına ilişkin dolar/TL ile ilgili analiz paylaştı. Bloomberg'in haberine göre, kurum 14 Mayıs’taki seçimi kim kazanırsa kazansın ilk aşamada kurun yükseleceğini öngördü.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut iki senaryoyu paylaştı

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar için çarpıcı tahminlerde bulundu ve şunları kaydetti:

Cumhur İttifakı'nın kazandığı senaryoda iki gelişme var. Tayyip Bey faizi indirmeye devam ederse kur 29'a gidecek kaçarı yok. Eğer faizi indirmem daha akıllı senaryo uygularım derseniz 23-24 gibi rakam karşımıza gelecek.

Millet İttifakı senaryosu geldiğinde ise burada 22-23'lük rakam karşımıza gelecek ama yaşanacak yoğun sermaye girişlerine paralel olacak şekilde orada kur belli noktadan sonra yükselişi keser hatta geri gelir. 18 lira civarında Merkez Bankası takozu koyar.