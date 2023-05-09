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Halı saha turnuvasına katıldı hayatı değişti gelecek vaat eden futbolcuydu tutuklandı

Halı saha turnuvasına katıldı hayatı değişti gelecek vaat eden futbolcuydu tutuklandı

Diyarbakır merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonların perde arkası ortaya çıktı. Yazar Özkan Tamirak, bir futbolcunun nasıl bombacıya dönüştüğünü yazdı.

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Diyarbakır merkezli yapılan operasyonlarda içlerinde avukatlar, sanatçılar, gazetecilerin de bulunduğu 216 kişi PKK terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Avukatların pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen gençlerinde önünü kestiği tespit edildi.

Halı saha turnuvasına katıldıktan sonra hayatı değişti

Aylarca süren teknik ve fiziki takiple çökertilen yapılanmaya ilişkin ayrıntıları tv100 yazarı Özkan Tamirak, "Bir futbolcu nasıl bombacıya dönüştü" başlıklı yazısında aktardı:

2003 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen T.T. liseyi bitirdi. Başarılı bir öğrenciydi. Ama en büyük merakı futbolaydı. Yetenekliydi. Futbolcu olmak için her şeyi yapmaya hazırdı. 2021 yılı temmuz ayında Diyarbakır’da Demirok Düğün Salonu’na ait halı sahada düzenlenen “Deniz Poyraz Futbol Turnuvası”na katıldıktan sonra hayatı değişti.

Görünürde bir futbol turnuvasıydı. Ama arka planında hain hazırlıklar vardı. Bu gençlere yönelik PKK’nın bir tuzağıydı. Örgüt üyeleri T.T.’yi övüyordu. Aklını çelmişlerdi. Kendisine söylenen yalanlara inanmıştı. Futbolcu olmak için her şeyi yapmaya söz vermişti. Kendisini bir anda PKK terör örgütünün içerisinde buldu. Örgüt üyesi Ç.M. tarafından eylem yapması için ikna edildi.

Tutuklandı

T.T.’ye el yapımı patlayıcılardan oluşan bir bomba hazırlandı. Bir kıraathaneye çağrıldı. İstihbarat birimleri T.T.’yi takipteydi. Mevlâna Halit Mahallesi'nde bulunan kıraathaneye operasyon düzenlendi. T.T. yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

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