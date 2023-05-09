Son dakika kulisi! 700 bin kamu işçisinin maaşına yapılacak zam bugün belli oluyor! Maaş 13 bin TL oluyor

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleştirilen İstanbul mitinginde "Salı günü kamu işçileri zam oranını açıklayacağız" demişti. Son dakika kulis bilgisine göre işçiye yüzde 40 zam yapılacak ve taban maaş 13 bin TL olacak.

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Kamuda çalışan 700 bin işçinin maaş zammı bugün belli oluyor. Son dakika kulis bilgisine göre yüzde 40 zam verilecek ve taban aylığı 13 bin liraya çıkacak. İşçi tarafının beklentisi ise 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması.

Türk-İş 15 bin TL taban aylık istiyor

Hak-İş ile beraber işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, hükümetin son teklifinin 12 bin TL olduğunu, kendilerinin beklentisinin ise 15 bin TL seviyesinde bulunduğunu ifade etmişti. Atalay, "Arzu etmediğimiz bir rakam olursa masada olmayız" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika kulisi: Maaşlar 13 bin TL olacak

Konuyla ilgili son durumu değerlendiren Faruk Erdem, "Kamu işçisi zam oranı yüzde 40'ın üzerinde olacak ve kulis bilgilerinden öğrendiğim kadarıyla taban aylığın 13 bin liraya çıkarıldığını öğrendim. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu bugün öğreneceğiz." dedi. İşçi tarafının beklentisi ise 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması.

Türk-İş: Hem parasal hem idari sıkıntı

Atalay, görüşmelerin 20 Ocak'ta başladığını ve kendilerinin acelesinin olmadığını belirterek taleplerini şöyle sıralamıştı:

"Hem parasal hem de idari maddelerde sıkıntılarımız var. Bizim açımızdan ücret kadar önemli olan, kamuda, özellikle taşerondan kadroya geçenlerde ikramiyesi 30 gün, 40 gün olan var. Ama kamuda eski işçilerin ikramiyesi 60 gün. Bunu 60 güne tamamlamayla ilgili bir talebimiz var. Önemli taleplerimizden biri. Bu da yaklaşık 200 bin arkadaşımızı ilgilendiriyor.

Hizmet zammı, mevcut 7 lira. Bununla ilgili de bir talebimiz var. Sosyal yardımlarla ilgili, ek ödeme şu anda 2 bin 353 lira. Bununla ilgili talebimiz var. Bize teklif ettikleri; ilk önce 11 bin 500, geçen hafta 12 bin lira ifade ettiler. Dün akşam Sayın Bakan da 12 bin, 12 bin 500 lira gibi bir rakam ifade etti. Bunun dışında taşeronla ilgili bizim bir talebimiz var. Taşeron meselesinin depremden dolayı çözülmediğini ifade ettiler."

"Tam mutabakat sağlanamadı"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise geçen hafta yaptığı açıklamada "Bu toplantının sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Umarım önümüzdeki hafta Sayın Bakanla birlikte tekrar bir araya geleceğiz. Toplu iş sözleşmesinde nihai noktada uzlaşılması için elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakan, TÜHİS, Türk-İş ve Hak-İş olarak gerçekten bu toplu iş sözleşmesini bir an evvel sonuçlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık, tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü gerçekleştirilen İstanbul mitinginde kamu işçisinin maaşına yapılacak zam için salı gününü işaret etmişti.