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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Giresun-Şebinkarahisar yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım, Seydikemer-Kaş yolunun 1-12. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Mardin-Midyat yolunun 23-27. kilometrelerinde (Ömerli şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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