Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.Abone ol
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-28. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Giresun-Şebinkarahisar yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 Akyazı-TEM Akyazı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım, Seydikemer-Kaş yolunun 1-12. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Mardin-Midyat yolunun 23-27. kilometrelerinde (Ömerli şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.