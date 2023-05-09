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Türk Telekom Basketbol Takımı, erteleme maçında yarın Galatasaray Nef'i konuk edecek

Türk Telekom Basketbol Takımı, erteleme maçında yarın Galatasaray Nef'i konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında Türk Telekom, Galatasaray Nef ile yarın sahasında karşılaşacak.

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Türk Telekom'un 7Days Avrupa Kupası'nda Gran Canaria ile oynadığı final maçı nedeniyle ertelenen karşılaşma yarın Ankara Spor Salonu'nda saat 18.00'da başlayacak.

Ligde 23 galibiyet, 4 yenilgiyle lider durumda bulunan Türk Telekom, son 2 maç öncesi zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak. Başkent temsilcisi bu sezon sahasında oynadığı 13 lig maçını da kazanma başarısı gösterdi. Türk Telekom sahasındaki son lig yenilgisini geçen sezon 7 Mayıs 2022'de oynanan Galatasaray maçında almıştı. Mavi-beyazlılar, ligde 1 yıldır iç sahada kaybetmiyor.

Play-off'a kalma mücadelesi veren Galatasaray Nef ise Ankara'dan galibiyetle dönerek tekrar ilk 8 içinde yer almaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 15 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor. Galatasaray, erteleme maçını kazanırsa son 2 maç öncesi 7. sıraya yükselecek.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Galatasaray Nef, normal süresi 87-87 biten maçta rakibini uzatmalar sonucunda 106-100 mağlup etmişti.

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